Выстрелы в чаще: Кулеш оценил версию о браконьерах в деле Усольцевых

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш прокомментировал версию о том, что семья Усольцевых стала жертвой браконьеров.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. С ними была корги по кличке Лада. С тех пор никаких следов семьи и их собаки обнаружено не было.
«Браконьеры — версия более прагматичная, чем, скажем, “нелегальные золотодобытчики” или “черные лесорубы”, но не в смысле “устранили свидетелей” — в месте, где пропали Усольцевы, нет настолько ценного зверя, а в смысле случайного выстрела и гибели от него. Такой вариант рассмотреть можно. Но я продолжаю придерживаться версии несчастного случая», — сказал Кулеш.
Ранее экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко высказал предположение, что Усольцевы пропали в красноярской тайге после встречи с нелегальными золотодобытчиками, чёрными лесорубами или браконьерами.
Как сообщалось, проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин считает, что Усольцевы могут быть еще живы, хоть такой шанс и минимален.