В Новосибирске водитель теплосетевой компании скончался на рабочем месте

Трагедия произошла тридцатого марта. Около одиннадцати часов пятнадцати минут утра водителя 1975 года рождения обнаружили лежащим без признаков жизни в помещении гаражного бокса предприятия. В этот момент у него по графику была рабочая смена, и он находился в месте, отведённом для отдыха персонала. Прибывшая по вызову бригада медиков уже ничем не смогла помочь мужчине и зафиксировала летальный исход.
Для выяснения полной картины произошедшего к работе приступила специально созданная комиссия областной трудовой инспекции. Заместитель руководителя этого ведомства в регионе Светлана Загузина пояснила, что в настоящий момент идёт формирование группы для расследования несчастного случая. Основная цель этой работы — понять, что именно привело к смерти работника и какие факторы на это повлияли. Она также уточнила, что в рамках проверки членам комиссии предстоит опросить свидетелей, тщательно осмотреть место происшествия, а также провести юридическую оценку всей документации, касающейся трудовой деятельности погибшего. Особое внимание будет уделено тому, как был организован его график работы и время для отдыха.
