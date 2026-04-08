В Новосибирске водитель теплосетевой компании скончался на рабочем месте

Для выяснения полной картины произошедшего к работе приступила специально созданная комиссия областной трудовой инспекции. Заместитель руководителя этого ведомства в регионе Светлана Загузина пояснила, что в настоящий момент идёт формирование группы для расследования несчастного случая. Основная цель этой работы — понять, что именно привело к смерти работника и какие факторы на это повлияли. Она также уточнила, что в рамках проверки членам комиссии предстоит опросить свидетелей, тщательно осмотреть место происшествия, а также провести юридическую оценку всей документации, касающейся трудовой деятельности погибшего. Особое внимание будет уделено тому, как был организован его график работы и время для отдыха.