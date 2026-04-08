Кровавый след в тайге: объявлена самая жуткая версия пропажи Усольцевых

Активные поиски семьи начались после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.