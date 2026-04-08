Кровавый след в тайге: объявлена самая жуткая версия пропажи Усольцевых

Мало кто ожидал, что рядовой туристический поход в живописные горы Буратинка и Мальвинка обернется самой масштабной и загадочной поисковой операцией года в Красноярском крае. Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина отправились на природу 28 сентября 2025 года и исчезли. С ними была корги по кличке Лада.
Спустя месяцы следов семьи не найдено, а версии произошедшего разделили профессиональное сообщество на два непримиримых лагеря. Одна из них звучит пугающе и криминально, другая сводит всё к роковой случайности.
Криминальный след и «кровь в тайге».
Экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко, который лично участвовал в поисках пропавших, первым заговорил о самом страшном. Он связал пропажу Усольцевых с нелегальными золотодобытчиками, черными лесорубами и браконьерами. По его словам, тайга там «кровью пролита».
Он напомнил, что в этом районе пропадали люди, которые так и не были найдены. По данным местных СМИ, в 2019 году здесь же бесследно исчез мужчина.
Активные поиски семьи начались после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.
Следствием изначально отрабатывались три версии: несчастный случай, криминальная версия и побег. В ходе расследования версия о побеге опровергнута, против нее свидетельствуют собранные по делу доказательства.
Походник оценил версию об убийстве.
Опытный турист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш в комментарии aif.ru раскритиковал страшные догадки коллеги. Он прокомментировал обе версии — и про золото, и про лесорубов — крайне скептически.
«Не готов согласиться с его версиями по причине отсутствия в том месте и в то время необходимых элементов — браконьеров, золотоискателей и черных лесорубов. Золото там моют довольно далеко от места события, десятки километров по тайге. Возможно, что и нелегально, но не там, не в Кутурчине», — заявил Кулеш.
По его словам, образ черных лесорубов в этой истории тоже надуман. «Черные лесорубы в тех местах — это два-три ствола для личных нужд, и то зимой. В летнее время никто не пилит, невозможно вывезти лес», — объяснил депутат.
Браконьеров он не исключает полностью, но с важной оговоркой.
«Браконьеры — версия более прагматичная, но не в смысле “устранили свидетелей”, там нет такого ценного зверя. А в смысле случайного выстрела и гибели от него, да такой вариант я бы рассматривал», — отметил Кулеш.
Фразу Раилко о том, что «тайга кровью пролита», депутат назвал художественным преувеличением. Сам он продолжает придерживаться версии несчастного случая.
Криминальная версия становится все популярнее.
На фоне спора экспертов появилась и третья, совсем неожиданная версия. Проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин считает, что Усольцевы могут быть еще живы, хоть такой шанс и минимален.
Поиски Усольцевых уже признаны самыми масштабными в регионе. Но вопросов остается больше, чем ответов. Почему семья оставила снаряжение в машине? Кого или что они встретили на тропе? Криминальная версия продолжает набирать обороты в соцсетях, несмотря на скепсис профессиональных туристов.