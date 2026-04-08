6 млрд к изъятию: ГП требует изъять активы у экс-замглавы Минтранса

Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова и связанных с ним лиц на сумму свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
По данным собеседника, в перечень активов включены 15 автомобилей иностранного производства, в том числе представительского класса. Среди них — Cadillac Escalade 2022 года, BMW X7 2021 года, два Porsche Cayenne 2019 года и мотоцикл Harley Davidson. Также в иске указана яхта стоимостью около 7 млн рублей, зарегистрированная на родственника.
Надзорное ведомство требует изъять более 25 объектов жилой недвижимости и земельных участков в Москве, Подмосковье и Сочи. В числе активов — крупные квартиры, жилой дом площадью свыше 370 квадратных метров, а также участки площадью около 20 и 21 тысячи квадратных метров.
Кроме того, в иск включены 48 нежилых зданий и помещений в Москве, Московской области и Ялте, а также более 25 машиномест.
По версии Генпрокуратуры, Семенов совместно с бывшими руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали схему освоения бюджетных средств. Полученные доходы, как указано в материалах, направлялись на приобретение недвижимости и других активов, часть которых оформлялась на аффилированных лиц.
Генпрокуратура обратилась в Никулинский районный суд Москвы с отдельным иском к сенатору Ахмату Салпагарову, его родственникам и связанным структурам.
Иск подан 30 марта. Ответчиками по делу проходят 27 физических лиц и пять юридических лиц. Ведомство требует обратить в доход государства активы и земельные участки.
В материалах дела указано на нарушения антикоррупционного законодательства при распоряжении землями Тебердинского национального парка. По данным надзорного органа, в начале 2000-х годов участки площадью более 2 гектаров были переданы в аренду связанным лицам для развития туристической инфраструктуры.
Решения принимались при участии бывшего главы Карачаевска Сапара Лайпанова, занимавшего эту должность с 1996 по 2009 год.
