В Свердловской области затопило трассу Кушва — Нижняя Тура

Свердловская Госавтоинспекция перекрыла трассу из-за затопления.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области 7 апреля 2026 года затопило талой водой трассу Кушва — Нижняя Тура. В связи с этим, региональная Госавтоинспекция перекрыла движение на 11-м километре дороги. Уровень воды на участке составляет около 10 сантиметров.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения ситуаций, связанных с потерей управления и выходом из строя транспортных средств, проезд на данном участке временно запрещен, — пояснили в Госавтоинспекции.

На месте затопления сейчас дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы. Свердловчанам порекомендовали объезжать закрытый участок трассы через дорогу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Водителей попросили заранее спланировать свой маршрут с учетом временных ограничений.