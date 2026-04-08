В Свердловской области затопило трассу Кушва — Нижняя Тура

В Свердловской области 7 апреля 2026 года затопило талой водой трассу Кушва — Нижняя Тура. В связи с этим, региональная Госавтоинспекция перекрыла движение на 11-м километре дороги. Уровень воды на участке составляет около 10 сантиметров.