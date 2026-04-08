В Иране заявили, что удару на западе страны подвергся не алюминиевый завод

Агентство Mehr сообщило, что атака на западе Ирана была нацелена не на алюминиевый завод, а на другой промышленный объект.

Источник: Аргументы и факты

Завод по производству алюминия и машиностроительное предприятие на западе Ирана не подвергались удару, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

Ранее поступала информация о том, что на территории страны были атакованы алюминиевый завод в городе Эрак и нефтехимический комплекс в населённом пункте Бендер-Махшехр.

«Американские и израильские снаряды были нацелены на часть промышленного объекта, расположенного в соседних с Эраком районах. Вопреки ряду слухов, алюминиевый и машиностроительный заводы Эрака не были целью этих атак», — поясняется в публикации Mehr.

При этом журналистам рассказали, что в результате ударов пострадали два человека.

Напомним, 7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон согласился на предложение о перемирии с Ираном на две недели. В рамках договорённостей Соединённые Штаты отложили свои планы о нанесении ударов по иранской инфраструктуре.

