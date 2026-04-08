Проблема нехватки лекарств в районе им. Полины Осипенко решена

На отсутствие лекарств жители района жаловались лично губернатору Дмитрию Демешину во время его рабочей поездки в муниципалитет. За прошлую неделю препараты поступали в аптеку уже дважды, дефицита в них сейчас нет.
«Сразу после эфира мы дополнительно поставили препараты на 300 тыс. рублей в оптовых ценах, пересмотрели маркетинговую политику, еженедельно довозятся лекарства на 100 тыс. рублей. Сейчас в наличии 28 групп препаратов из 118 наименований», — сообщил министр здравоохранения Станислав Мальцев.
Помимо этого, ведомства также занимаются и другими насущными для жителей региона вопросами:
Нехватка врачей узких специальностей в районной больнице. Для решения этой проблемы Комсомольская межрайонная больница организует регулярные выезды специалистов в район; Состояние объектов здравоохранения. В районной больнице по нацпроекту «Здравоохранение» в 2025 году отремонтировали вентиляцию, а в селе Оглонги построили фельдшерско-акушерский пункт; Улучшение авиасообщения. По моему поручению увеличено количество авиарейсов в поселок Херпучи. Готовится запуск вертолётного сообщения между селами района и Комсомольском-на-Амуре.