36 млн конфискации: суд оставил приговор за контрабанду морских ежей

Приморский краевой суд отклонил жалобу 57-летнего жителя Сахалина и оставил в силе приговор по делу о контрабанде морских ежей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока признал мужчину виновным и назначил ему штраф 400 тысяч рублей. Также суд постановил изъять в доход государства более 36 млн рублей.
По данным следствия, с января по июль 2024 года он при оформлении грузов во Владивостокской таможне занижал стоимость морских ежей. Это позволяло платить меньше таможенных сборов.
Мужчина не согласился с решением и подал апелляцию, но суд второй инстанции поддержал позицию прокуратуры и оставил приговор без изменений.
В надзорном ведомстве уточнили, что изъятая сумма соответствует стоимости незаконно вывезенных морских ресурсов.
