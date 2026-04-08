36 млн конфискации: суд оставил приговор за контрабанду морских ежей

Приморский краевой суд отклонил жалобу 57-летнего жителя Сахалина и оставил в силе приговор по делу о контрабанде морских ежей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока признал мужчину виновным и назначил ему штраф 400 тысяч рублей. Также суд постановил изъять в доход государства более 36 млн рублей.

По данным следствия, с января по июль 2024 года он при оформлении грузов во Владивостокской таможне занижал стоимость морских ежей. Это позволяло платить меньше таможенных сборов.

Мужчина не согласился с решением и подал апелляцию, но суд второй инстанции поддержал позицию прокуратуры и оставил приговор без изменений.

В надзорном ведомстве уточнили, что изъятая сумма соответствует стоимости незаконно вывезенных морских ресурсов.

Читайте также: 6 млрд к изъятию: у экс-замглавы Минтранса ГП требует изъять активы.