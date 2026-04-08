В Новосибирске сбили 11-летнего мальчика на электросамокате

В Новосибирске произошло первое в этом году ДТП с участием ребёнка на электросамокате. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, инцидент случился днём 7 апреля в Дзержинском районе на улице Кошурникова, 27.
По предварительным данным, женщина 1989 года рождения за рулём автомобиля Kia Forte при повороте налево наехала на 11-летнего мальчика. Школьник пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, но был на электросамокате и не спешился.
В результате аварии ребёнок получил различные травмы и был госпитализирован. «Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в ГАИ Новосибирской области.