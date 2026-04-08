В Прикамье ночью вводили режимы «Ковер» и «Ракетная опасность»

На всей территории Прикамья 8 апреля с 01:20 действовал режим «Ракетная опасность». Через 10 минут, в 01:30, в радиусе 50 км Перми и Соликамска ввели режим «Ковер» для отражения атаки неопознанных беспилотников. Экстренные режимы сняли в 03:00.
Режим «Ковер» потребовал «закрытие неба». На это время все выполняющие полет гражданские суда обязали немедленно совершить посадку на запасных аэродромах или покинуть зону действия экстренного режима.
Росавиация в 01:43 ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Одновременно закрыли аэропорты в Оренбурге, Уфе, Ижевске, Казани, Кирове, Нижнекамске, Бугульме, Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах. В «Большом Савино» ограничения сняли в 03:09.
Действующие ограничения внесли изменения в расписание аэропорта, был задержаны ночные прилеты четырех воздушных судов из Москвы и Санкт-Петербурга. Авиарейс FV 6581 «Санкт-Петербург — Пермь» совершил посадку в Екатеринбурге. После снятия ограничений самолет приземлился в Перми. Пермский аэропорт возобновил работу в штатном порядке после 05:00.