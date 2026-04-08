В Прикамье ночью вводили режимы «Ковер» и «Ракетная опасность»

Действующие ограничения внесли изменения в расписание аэропорта, был задержаны ночные прилеты четырех воздушных судов из Москвы и Санкт-Петербурга. Авиарейс FV 6581 «Санкт-Петербург — Пермь» совершил посадку в Екатеринбурге. После снятия ограничений самолет приземлился в Перми. Пермский аэропорт возобновил работу в штатном порядке после 05:00.