Пожар в свердловском поселке унес жизнь человека

В Свердловской области 7 апреля 2026 года загорелся частный дом в поселке Зайково на улице Коммунистическая. Огонь охватил около 20 квадратных метров и унес жизнь человека. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 22:29.
— Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ирбитский муниципальный округ, поселок Зайково, улица Коммунистическая. На площади 20 квадратных метров повреждены: перекрытие, стены, домашнее имущество частного жилого дома. В результате пожара погиб один человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
На место происшествия выехали шесть пожарных и две единицы спецтехники. В 22:53 им удалось локализовать огонь, а через три минуты — потушить возгорание. Затем начались разбор и проливка сгоревших конструкций дома, которые завершились в 0:01 8 апреля.