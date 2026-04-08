В Алтайском крае за ночь выросло количество подтопленных домов

Самая сложная обстановка складывается в поселке Промышленном.

БАРНАУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Количество подтопленных паводковыми водами домов в Алтайском крае выросло с 10 до 12 за прошедшую ночь. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, эвакуированы 8 человек.

«По состоянию на сегодняшнее утро остаются подтопленными в 9 населенных пунктах 124 приусадебных участка. Остаются подтопленными низководный мост (Алейск — Безголосово), два участка автодороги (Красногорское — Карагайка — Ивановка, подъезд к п. Промышленному). Также в зоне паводка 12 жилых домов», — говорится в сообщении ведомства.

Самая сложная обстановка в данный момент складывается в поселке Промышленном, здесь подтоплены 54 участка и 7 жилых домов. В пункте временного размещения в селе Новиково находятся 8 человек.

«По прогнозам гидрологов, в бассейне Верхней Оби продолжается процесс интенсивного снеготаяния и освобождения рек ото льда. В ближайшие трое суток на большей части бассейна будет сохраняться рост уровней воды, но к концу этого периода из-за ожидаемого похолодания динамика может замедлиться», — добавили в главке МЧС.