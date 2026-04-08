Водитель лесовоза за ДТП с гибелью мальчика в Хабаровском крае заплатит 6,3 млн рублей

В районе имени Лазо осужден 45-летний водитель лесовоза, насмерть сбивший ребенка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло в мае прошлого года в селе Георгиевка. Водитель лесовоза резко затормозил, не справился с управлением и сбил двух 10-летних детей, которые шли по краю дороги, после этого грузовик перевернулся. Один мальчик погиб на месте, другой ребёнок получил тяжелые травмы.
— Суд признал обвиняемого виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Он приговорен к 3 годам колонии-поселения и лишению права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Суд взыскал с осужденного и владельца тягача солидарно почти 6,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
