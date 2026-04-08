Вахтовика из Забайкалья задержали в Иркутской области за нацизм и негатив к России

Напомним, что 2-й Восточный окружной военный суд осудил жителя Иркутской области Юрия А. за публичное оправдание деятельности террористической организации. Как сообщили в пресс-службе военного суда, фигурант разместил комментарии, поддерживающие и оправдывающие террористическую деятельность, под различными видеороликами проукраинской направленности, связанными с украинским военизированным националистическим объединением и его командиром на популярном видеохостинге/