Вахтовика из Забайкалья задержали в Иркутской области за нацизм и негатив к России

IrkutskMedia, 8 апреля. В Иркутской области сотрудники ФСБ задержали вахтовика из Забайкалья за реабилитацию нацизма и публичное оправдание терроризма в интернете. Мужчина в личном Telegram-аккаунте (18+) активно участвовал в чатах антироссийской направленности, размещал комментарии, направленные на оправдание действий украинской террористической организации (организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ).
Кроме того, фигурант явно выражал негативное отношение к российскому обществу, к победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и символу воинской славы России — Георгиевской ленте.
Уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности) и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) возбуждены СУ СК России по Забайкальскому краю. В настоящее время фигурант задержан, оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Напомним, что 2-й Восточный окружной военный суд осудил жителя Иркутской области Юрия А. за публичное оправдание деятельности террористической организации. Как сообщили в пресс-службе военного суда, фигурант разместил комментарии, поддерживающие и оправдывающие террористическую деятельность, под различными видеороликами проукраинской направленности, связанными с украинским военизированным националистическим объединением и его командиром на популярном видеохостинге/