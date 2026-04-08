В Норильске на пожаре погибла женщина. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, трагедия случилась накануне вечером, 7 апреля. На улице Комсомольской загорелась квартира на пятом этаже в многоквартирном жилом доме.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров. Огнем повреждены домашние вещи и мебель в квартире. В тушении были задействованы 4 единицы спецтехники и 13 сотрудников МЧС России.
Звено газодымозащитной службы обнаружило в квартире двух человек: женщина, к сожалению, не выжила, а вот мужчину передали медикам. Причину случившегося устанавливает оперативно-следственная группа.