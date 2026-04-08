Два человека погибли в Амурской области при обрушении горных пород в штольне

В Селемджинском районе Амурской области произошло обрушение горных пород в неэксплуатируемой штольне в районе поселка Токур. В результате погибли два человека. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
По данным ведомства, в штольне находились три человека. Специалисты обнаружили и подняли на поверхность тела двух погибших. Один из оказавшихся под завалами смог выбраться самостоятельно.
На место происшествия прибыли 14 горноспасателей из Хабаровского края. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится в сообщении.
