Два человека погибли в Амурской области при обрушении горных пород в штольне

В Селемджинском районе Амурской области произошло обрушение горных пород в неэксплуатируемой штольне в районе поселка Токур. В результате погибли два человека. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

По данным ведомства, в штольне находились три человека. Специалисты обнаружили и подняли на поверхность тела двух погибших. Один из оказавшихся под завалами смог выбраться самостоятельно.

На место происшествия прибыли 14 горноспасателей из Хабаровского края. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится в сообщении.

30 января два человека получили ранения в результате обвала грунта в Оренбурге. Инцидент произошел на улице Монтажников, 7б. Пострадавших оперативно госпитализировали.