Два человека погибли в Амурской области при обрушении горных пород в штольне

В Селемджинском районе Амурской области произошло обрушение горных пород в неэксплуатируемой штольне в районе поселка Токур. В результате погибли два человека. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.