Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители пожаловались на подтопление домов в Новосибирске из-за паводка

Собственники частных домов неоднократно обращались в МЧС, мэрию, администрацию и прокуратуру, но, по их словам, вместо помощи получают только отписки.

Источник: Om1 Новосибирск

В Порт-Артурских переулках Новосибирска местные жители пожаловались на подтопление частных домов, огородов и подвалов в результате паводка. По словам собственников, вода разрушает стены и фундамент зданий. Жители каждого дома оставляли заявки в МЧС с просьбой приехать и массово откачать воду, сообщает Telegram-канал «АСТ-54».

«Однако откачивать её некуда: воду сливают в наши септики, после чего нам приходится за свой счёт откачивать её снова. Помощи нет. Эта проблема возникла из-за того, что арыки не очищены (трава высотой с человеческий рост, мусор и так далее), а канавы испорчены застройщиками со стороны “Чистой Слободы” и “Радуги Сибири”. Воде просто некуда деваться. Частный сектор находится в водяной ловушке», — рассказали местные жители.

Они также сообщили, что неоднократно обращались с проблемой в мэрию, администрацию и прокуратуру, однако, по их словам, результата нет — приходят только отписки, а жители частного сектора продолжают страдать. На момент публикации официальных комментариев от указанных ведомств не поступало.