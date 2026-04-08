Жители пожаловались на подтопление домов в Новосибирске из-за паводка

В Порт-Артурских переулках Новосибирска местные жители пожаловались на подтопление частных домов, огородов и подвалов в результате паводка. По словам собственников, вода разрушает стены и фундамент зданий. Жители каждого дома оставляли заявки в МЧС с просьбой приехать и массово откачать воду, сообщает Telegram-канал «АСТ-54».
«Однако откачивать её некуда: воду сливают в наши септики, после чего нам приходится за свой счёт откачивать её снова. Помощи нет. Эта проблема возникла из-за того, что арыки не очищены (трава высотой с человеческий рост, мусор и так далее), а канавы испорчены застройщиками со стороны “Чистой Слободы” и “Радуги Сибири”. Воде просто некуда деваться. Частный сектор находится в водяной ловушке», — рассказали местные жители.
Они также сообщили, что неоднократно обращались с проблемой в мэрию, администрацию и прокуратуру, однако, по их словам, результата нет — приходят только отписки, а жители частного сектора продолжают страдать. На момент публикации официальных комментариев от указанных ведомств не поступало.