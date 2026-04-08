В Иркутске 15-летний подросток упал с мотоцикла и получил травмы

В Иркутске 15-летний мотоциклист упал с байка. Об этом сообщили в региональном МВД.
ДТП произошло 7 апреля около 17 часов вечера на улице Вилюйской. Предварительно установлено, что 15-летний мотоциклист не справился с управлением «Регул-мото РМ-3», двигаясь по улице Вилюйской, и упал с мотоцикла. Подросток получил травмы.
На родителей несовершеннолетнего составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. По факту ДТП проводится проверка.
