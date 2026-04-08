В трех районах Ростовской области в ночь на 8 апреля отразили атаки БПЛА

В Ростовской области ночь на 8 апреля выдалась тревожной из-за воздушных атак вражескими беспилотными аппаратами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Донского края Юрий Слюсарь.
По его информации, беспилотники были уничтожены в трех муниципалитетах: в Каменском и Белокалитвинском районах, а также в небе над Донецком.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные будут уточняться, — сообщил Юрий Слюсарь.
Повреждены 15 домов и автомобиль: В результате атаки БПЛА на Ростовскую область 1 апреля пострадали несколько городов и районов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше