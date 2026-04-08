Сотрудник «Брянскэнерго» пострадал при атаке беспилотников ВСУ

«В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник “Брянскэнерго”, — сообщил губернатор в Telegram-канале.
Мужчине оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме этого, во время налёта повреждены два специализированных автомобиля. На месте происшествия уже работают специалисты оперативных служб.
Ранее в МО РФ сообщили о 15 уничтоженных украинских беспилотниках. Дроны сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Ленинградской областей.
