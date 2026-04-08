Американка нашлась через 42 года после родов, но отказалась возвращаться в семью

Американку, которая исчезла после родов в 1974 году, обнаружили спустя более четырёх десятилетий. Однако женщина отказалась воссоединиться с родными. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 1974 году 28-летняя Лула Энн Гиллеспи-Милле из Индианы ушла из дома вскоре после рождения третьего ребёнка. Женщина переживала тяжёлый период — её жизнь шла под откос. В автокатастрофе погиб муж, а дочь подверглась насилию со стороны нескольких мужчин.

Лула долго жила в Техасе под вымышленным именем. В 2014 году её нашёл частный детектив — его наняла Тэмми Миллер, дочь пропавшей. Тэмми более 40 лет искала мать.

В 2016 году 69-летняя Лула согласилась поговорить с дочерью по телефону. Но разговор длился всего две минуты. Тэмми призналась, что у этой истории не будет счастливого финала. Лула не захотела продолжать общение. Семья так и не воссоединилась.

