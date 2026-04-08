Арест до июня: суд оставил под стражей замвоенного прокурора Петербурга по делу о взятке

235-й гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно решению, обвиняемый останется под арестом до 16 июня включительно.

Купкенов был задержан в конце декабря прошлого года. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Иные детали уголовного дела в суде не раскрываются.

