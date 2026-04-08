За обман красноярских пенсионеров два жителя Новосибирска получили срок

За обман двух красноярских пенсионеров получили срок два молодых жителя Новосибирска. Как рассказали в прокуратуре, в мае 2015 года 17-летнему жителю соседнего региона поступило предложение в «Телеграме»: ездить по адресам, называть кодовое слово, забирать у людей деньги и передавать еще одному человеку.
Задача второго участника схемы: принимать у первого деньги, обменивать их на криптовалюту и отправлять организаторам на криптокошелек. Заработок обоих составлял от 1 до 3% от похищенного.
Первой жертвой стала бывшая работница завода, ей мошенники позвонили якобы от имени директора, который сообщил о внутренней проверке всех ветеранов производства. Бабушка поверила и в результате ее обманом заставили передать курьеру в конверте 750 тысяч рублей. Вторая жертва по той же схеме передала 800 тысяч.
В суде парни вину признали полностью и возместили часть похищенной суммы — 15 тысяч рублей. Один осужден на 1 год 8 месяцев, второй на 2 года 8 месяцев колонии общего режима.