Семью Усольцевых в Красноярском крае могли убить браконьеры

Семья Усольцевых, пропавшая в горной тайге Красноярского края, могла стать жертвой браконьеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-спасателя и альпиниста Юрия Раилко, участвовавшего в поисках.
По его оценке, если речь идет о несчастном случае, тела пропавших еще можно обнаружить. В случае криминального сценария вероятность их обнаружения значительно ниже.
Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в районе гор Буратинка и Мальвинка неподалеку от поселка Кутурчин. После этого они перестали выходить на связь. Поисковая операция стала одной из крупнейших в регионе, однако следов семьи обнаружено не было.
Активные поиски начались после того, как женщина не вышла на работу. Следователи осмотрели автомобиль семьи: туристического снаряжения в нем не оказалось, при этом внутри находилась крупная сумма денег.
Установлено, что в день исчезновения семья была одета в легкую одежду. По дороге в горы их видели туристы. Телефон главы семьи в последний раз фиксировался в сети вечером того же дня.
Следствие рассматривало несколько версий произошедшего, включая несчастный случай, криминал и возможный уход семьи. Версия о побеге впоследствии была исключена. Обстоятельства исчезновения продолжают устанавливать.
