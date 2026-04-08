Житель Югры, гонявшийся с ножом за двумя детьми, приговорен к 3,5 года колонии

В феврале 2025 года пресс-служба УМВД по Югре сообщала, что начальник УМВД России по Нижневартовску Фанис Хаматов задержал хулигана, который гонялся с ножом за детьми. По данным ведомства, полицейский возвращался вечером домой со службы и услышал крики на одной из улиц. Возле одного из жилых домов находился агрессивный мужчина, который с ножом в руках преследовал двух детей. Хаматов задержал нападавшего и в дальнейшем передал его прибывшему на место наряду полиции, дети не пострадали. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве, умышленном повреждении имущества и угрозе убийством.