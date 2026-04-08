Житель Югры, гонявшийся с ножом за двумя детьми, приговорен к 3,5 года колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апреля. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал местного жителя, который с ножом гонялся за двумя детьми на улице Нижневартовска, виновным в хулиганстве. Он приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.
В феврале 2025 года пресс-служба УМВД по Югре сообщала, что начальник УМВД России по Нижневартовску Фанис Хаматов задержал хулигана, который гонялся с ножом за детьми. По данным ведомства, полицейский возвращался вечером домой со службы и услышал крики на одной из улиц. Возле одного из жилых домов находился агрессивный мужчина, который с ножом в руках преследовал двух детей. Хаматов задержал нападавшего и в дальнейшем передал его прибывшему на место наряду полиции, дети не пострадали. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве, умышленном повреждении имущества и угрозе убийством.
«Нижневартовским городским судом провозглашен обвинительный приговор в отношении гражданина, задержанного на месте преступления начальником УМВД России по Нижневартовску. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.
По данным суда, мужчина в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ножом повредил кузов одного из автомобилей, припаркованного во дворе жилого дома, а также направил нож в сторону двух детей и высказал в их адрес угрозы о применении насилия.