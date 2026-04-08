Прощание с убитой подростком в Прикамье учительницей состоится 9 апреля

Прощание с убитой подростком учительницей Добрянской школы № 5 Олесей Багута состоится в четверг, 9 апреля, во дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина. Об этом сообщил глава администрации Добрянского муниципального округа Пермского края Дмитрий Антонов.

Уточняется, что прощание начнется в 10:00, после чего пройдет отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

— Олеся Петровна останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал ее как добрый, мудрый и отзывчивый человек. Светлая память, — написал он на своей странице в VK.

7 апреля подросток ранил ножом учителя у входа в школу в Добрянке. Губернатор региона Дмитрий Махонин позже сообщил, что педагог скончалась. В 2018 году Багута побеждала в районном конкурсе «Учитель года» в номинации «Учитель основной и старшей школы».

Выяснилось, что подросток и учительница находились в затяжном конфликте. По информации СМИ, она не допустила его до экзамена по русскому языку. Подросток учился на двойки и часто пропускал занятия, из-за чего его оставляли на второй год.