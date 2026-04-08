100 ударов палками: в Индонезии наказали пару за внебрачную связь

В индонезийской провинции Ачех публично наказали мужчину и женщину за внебрачную связь. Об этом сообщает Straits Times со ссылкой на представителя прокуратуры Раджеша Кану.
Приговор был исполнен 7 апреля в одном из городских парков. Каждому из нарушителей назначили по 100 ударов ротанговой тростью в соответствии с нормами шариата, действующими в регионе.
Ачех остается единственной провинцией Индонезии, где применяется исламское уголовное право.
Всего в этот день наказанию подверглись шесть человек. Остальным назначили от восьми до 29 ударов за нарушения, включая физический контакт с лицом противоположного пола и употребление алкоголя.
По данным местных властей, одна из осужденных женщин потеряла сознание во время исполнения наказания, после чего ей потребовалась медицинская помощь.
