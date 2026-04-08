Силы ПВО за ночь уничтожили 73 дрона ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны украинской армии перехватили над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА Новости.

Днем ранее вражеский беспилотник атаковал скорую помощь, приехавшую к пострадавшим в школе в селе Великая Знаменка Запорожской области, о чем сообщила пресс-служба администрации Пологовского муниципального округа.

Кроме того, в тот же день в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом в Александровском районе Владимирской области погибли двое взрослых и их сын. Позднее выяснилось, что накануне мальчик отметил 12-летие.

