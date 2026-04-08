Омская студентка перевела мошенникам 6 миллионов рублей за один день

22-летняя жительница Ленинского округа обратилась в полицию после того, как лишилась 6 миллионов рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.
Злоумышленник представился сотрудником налоговой службы и сообщил о необходимости личного визита в инспекцию из-за несоответствий в движении денег по ее счетам. Для записи на прием он убедил девушку назвать код из смс. Затем потерпевшей пришло уведомление о взломе ее кабинета на «Госуслугах». Лжеспециалисты МФЦ и «Центробанка» запугали ее информацией о том, что мошенники пытаются оформить микрозаймы от ее имени.
Девушке рекомендовали перевести все сбережения на «безопасную банковскую ячейку». Следуя инструкциям, она за день посетила пять отделений банков, обналичила деньги и через банкоматы перечислила их на указанные счета.
Мошенники оставались на связи и оказывали психологическое давление. Возбуждено уголовное дело.
