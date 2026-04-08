Омская студентка перевела мошенникам 6 миллионов рублей за один день

Девушка поверила лжесотрудникам налоговой, МФЦ и Центробанка.

22-летняя жительница Ленинского округа обратилась в полицию после того, как лишилась 6 миллионов рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

Злоумышленник представился сотрудником налоговой службы и сообщил о необходимости личного визита в инспекцию из-за несоответствий в движении денег по ее счетам. Для записи на прием он убедил девушку назвать код из смс. Затем потерпевшей пришло уведомление о взломе ее кабинета на «Госуслугах». Лжеспециалисты МФЦ и «Центробанка» запугали ее информацией о том, что мошенники пытаются оформить микрозаймы от ее имени.

Девушке рекомендовали перевести все сбережения на «безопасную банковскую ячейку». Следуя инструкциям, она за день посетила пять отделений банков, обналичила деньги и через банкоматы перечислила их на указанные счета.

Мошенники оставались на связи и оказывали психологическое давление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что 47-летняя омичка потеряла более миллиона рублей при попытке купить иномарку в Европе — женщина перевела деньги за несуществующий автомобиль.