ПВО уничтожила 73 дрона ВСУ над регионами России за ночь

В ночь на 8 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника. Атаки дронов самолетного типа пытались нанести удар по нескольким регионам страны и акваториям морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
За 11 часов дежурные средства ПВО отработали по целям над Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над Азовским и Черным морями. Все беспилотники были нейтрализованы. Ни один из них не достиг своих целей.
Накануне российские системы ПВО также показали высокую эффективность. За прошедшие сутки они сбили три управляемые авиационные бомбы и 217 украинских дронов. Такие данные привели в ежедневной сводке военного ведомства.
В Министерстве обороны подчеркнули, что все попытки противника провести воздушные атаки были пресечены. Средства противовоздушной обороны продолжают надежно прикрывать территорию России и важные объекты.