Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Террористы из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москвы-Сити»

Исполнители теракта в «Крокус сити холле» и их зарубежные кураторы первоначально рассматривали в качестве цели одну из башен делового центра «Москва-Сити». Однако боевики сочли здание неподходящим и остановились на концертном зале в Красногорске. Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса.

По его словам, куратор под псевдонимом Сайфулло* (объявлен в розыск, скрывается за пределами РФ) скинул исполнителям адрес небоскрёба для оценки, но те отказались. Затем он указал на «Крокус».

Следствие установило, что изначально планировалось два теракта: в «Крокусе» должны были действовать три человека, ещё два бойца — на другой, не указанной в материалах дела, площадке. За неделю до атаки куратор изменил план, объединив силы в Красногорске. Тогда же к группе присоединился Мухаммадсобир Файзов*, которого ранее готовили для второго нападения.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.