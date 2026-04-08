ТАСС: Террористы из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москвы-Сити»

По его словам, куратор под псевдонимом Сайфулло* (объявлен в розыск, скрывается за пределами РФ) скинул исполнителям адрес небоскрёба для оценки, но те отказались. Затем он указал на «Крокус».
Следствие установило, что изначально планировалось два теракта: в «Крокусе» должны были действовать три человека, ещё два бойца — на другой, не указанной в материалах дела, площадке. За неделю до атаки куратор изменил план, объединив силы в Красногорске. Тогда же к группе присоединился Мухаммадсобир Файзов*, которого ранее готовили для второго нападения.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.