В Ростовской области и в других регионах в ночь на 8 апреля сбили 73 БПЛА

БПЛА атаковали Ростовскую область в ночь на 8 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 8 апреля была зафиксирована очередная вражеская атака БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В частности, дроны были сбиты над Донецком, а также в Каменском и Белокалитвинском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что всего в период с 20:00 7 апреля до 07:00 8 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дроны были сбиты над Орловской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

