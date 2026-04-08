В Ростовской области и в других регионах в ночь на 8 апреля сбили 73 БПЛА

В Ростовской области в ночь на 8 апреля была зафиксирована очередная вражеская атака БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В частности, дроны были сбиты над Донецком, а также в Каменском и Белокалитвинском районах.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что всего в период с 20:00 7 апреля до 07:00 8 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Дроны были сбиты над Орловской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.