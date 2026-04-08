В Челябинской области два рыбака провалились под лед

Рыбака спасли со льдины на озере Шаблиш.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области чудь не погибли два рыбака из соседнего региона.

Мужчины приехали из Каменска-Уральского на озеро Шаблиш в Каслинском округе. Лед на водоеме уже истончился, выходить на него запрещено, но страсть к рыбалке была сильнее разума. В результате оба мужчины провалились под лед.

Они сумели выбраться из холодной воды и заползли на льдину. Один из рыбаков, отдышавшись, смог добраться до берега. Его госпитализировали с симптомами сильного переохлаждения.

Второй рыбак остался дрейфовать на льдине и звать на помощь. Выручать его приехали спасатели. Они на надувной лодке преодолели 150 метров и эвакуировали 74-летнего мужчину на берег. Рыбак сильно замерз, но от госпитализации отказался.