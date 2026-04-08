Супруга Асылханова заявила об отсутствии угроз: в Кузбассе ищут Героя России

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего 3 апреля в городе Юрге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального МВД и родственников.
По информации полиции, мужчина ушел из дома и не вернулся. По состоянию на 7 апреля его местонахождение не установлено. Следственное управление СК РФ по региону организовало проверку.
Супруга пропавшего заявила, что перед исчезновением не было конфликтов или угроз. По ее словам, мужчина вел себя как обычно, не жаловался и находился в спокойном состоянии.
После возвращения из зоны СВО Асылханов проживал в Кузбассе и работал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
В поисках готовы участвовать добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Ранее Асылханов был награжден Золотой Звездой Героя России. По данным, он участвовал в боевых действиях, где уничтожил значительное количество техники и живой силы противника. Обстоятельства его исчезновения устанавливаются.
Читайте также: Последний кадр с камеры: в Кузбассе ищут пропавшего Героя России Асылханова.