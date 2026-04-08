В Витебске женщина заперла собаку в камере хранения и пошла в магазин

Видео с запертой в камере хранения собакой в одном из магазинов Витебска набрало множество просмотров и комментариев в TikTok. Животное не пострадало. Сейчас милиция ищет белоруску, ее действиям будет дана правовая оценка. Жительница Витебска, пока к ней не пришли сотрудники милиции, может сама прийти в отделения для объяснения своего поступка.