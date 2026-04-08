В Братске 41-летнего стоматолога заподозрили в мошенничестве

Его подозревают в хищении бюджетных средств при оказании льготного зубопротезирования.

В Братске полицейские задержали 41-летнего врача-стоматолога ортопедического отделения одной из городских поликлиник. Его подозревают в хищении бюджетных средств при оказании льготной стоматологической помощи.

Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Братское», после приема пациентов врач вносил в заказ-наряды недостоверные сведения об услугах, которые фактически не оказывались. Таким образом он искусственно увеличивал объем и сумму затрат по льготному зубопротезированию.

По предварительным данным, ущерб превысил 25 тысяч рублей.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Сейчас оперативники проверяют врача на причастность к другим аналогичным эпизодам.

