В Братске 41-летнего стоматолога заподозрили в мошенничестве

В Братске полицейские задержали 41-летнего врача-стоматолога ортопедического отделения одной из городских поликлиник. Его подозревают в хищении бюджетных средств при оказании льготной стоматологической помощи.
Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Братское», после приема пациентов врач вносил в заказ-наряды недостоверные сведения об услугах, которые фактически не оказывались. Таким образом он искусственно увеличивал объем и сумму затрат по льготному зубопротезированию.
По предварительным данным, ущерб превысил 25 тысяч рублей.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Сейчас оперативники проверяют врача на причастность к другим аналогичным эпизодам.
Ранее директора коммунальной фирмы в Иркутской области заподозрили в мошенничестве. В отношении него возбудили уголовное дело.