В Челябинской области таксист спас от мошенников 94-летнюю женщину

План мошенников разбился о честность водителя такси.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области таксист спас от мошенников 94-летнюю женщину. Честный человек проявил бдительность и человеколюбие, за что и награжден местной полицией.

История, в общем-то, не новая, схема мошенничества классическая: злодеи представились сотрудниками силовых органов и запугали бабушку, заявив, что она сядет в тюрьму за спонсирование украинских террористов. Она поверила и передала курьеру 1,27 миллиона рублей — эти деньги якобы должны задекларировать в Екатеринбурге.

Аферисты не успокоились и продолжали давить на женщину. Она вспомнила, что у покойного мужа тоже были сбережения — 760 тысяч рублей. Эти деньги она также должна была положить в чемодан и передать курьеру. На этот раз за деньгами мошенники и оправили водителя такси Владимира Ивашкина, мол: «Примете груз, доставите по указанному адресу».

Он обратил внимание на состояние пенсионерки. Все обстоятельства показались ему подозрительными. А в Екатеринбурге его встретил не менее подозрительный курьер, который вел себя нервно и уклончиво, рассказывает подробности издание Hornews.

И тогда Владимир связался с полицией. А курьер? Видимо, убежал ни с чем.

— Благодаря неравнодушию и грамотным действиям Владимира Ивашкина удалось сохранить 760 тысяч рублей, которые могли уйти в руки преступников, — отметили в пресс-службе областной полиции.

Честный водитель получил благодарность за активную гражданскую позицию и помощь в раскрытии преступной схемы.