Утвержден приговор цыганам, стрелявшим в людей во время погромов в Коркино

В итоге Николай и Иван Казаченко признаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Из приговора следует, что один из фигурантов, увидев возле своего дома безоружных граждан, произвел из окна в сторону толпы не менее трех прицельных выстрелов из охотничьего самозарядного гражданского нарезного карабина, причинив потерпевшим легкий вред здоровью. Второй — не менее четырех выстрелов из охотничьего помпового многозарядного гладкоствольного ружья, в том числе в людей, которые не участвовали в сходе, однако промахнулся.