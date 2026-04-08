Утвержден приговор цыганам, стрелявшим в людей во время погромов в Коркино

Оставлен без изменений приговор двум жителям Челябинской области, открывшим стрельбу по людям во время цыганских погромов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Николая и Ивана Казаченко, оставил без изменения приговор Коркинского городского суда от 15 декабря 2025 года», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Ранее сообщалось, что вечером 23 октября прошлого года в Коркино была найдена убитой 40-летняя женщина-таксист. Преступление вызвало возмущение общественности, 24 октября вечером на улицы вышли около 150 человек. Возле одного из домов раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщал о задержании 58-летнего мужчины, его несколько собеседников называли главой цыганской диаспоры.
В итоге Николай и Иван Казаченко признаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Из приговора следует, что один из фигурантов, увидев возле своего дома безоружных граждан, произвел из окна в сторону толпы не менее трех прицельных выстрелов из охотничьего самозарядного гражданского нарезного карабина, причинив потерпевшим легкий вред здоровью. Второй — не менее четырех выстрелов из охотничьего помпового многозарядного гладкоствольного ружья, в том числе в людей, которые не участвовали в сходе, однако промахнулся.
Фигуранты вину не признали. Отмечается, что у дома находились сотрудники правоохранительных органов, которые были в состоянии пресечь противоправные действия со стороны собравшихся у дома людей. Несмотря на то, что некоторые лица кидали в дом камни, покрышки, непосредственной угрозы для жизни и здоровья подсудимых и членов их семей не представляли, поскольку у домов находились сотрудники правоохранительных органов, которые были в состоянии пресечь противоправные действия со стороны собравшихся у дома людей, отмечали в пресс-службе суда.
В итоге первому дали восемь с половиной лет колонии строгого режима, второму — десять лет.