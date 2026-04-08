Россиянка, освобожденная из колл-центра мошенников в Мьянме, вылетела в Москву

Россиянка, освобожденная в Мьянме из мошеннического кол-центра, вылетела рейсом «Аэрофлота» по маршруту Бангкок — Москва. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил корреспондент ТАСС из аэропорта Суваннапхум.

Уточняется, что девушку сопровождали российские дипломаты и сотрудники иммиграционной полиции. Самолет вылетел в 10:15 по местному времени (06:15 по московскому времени — прим. «ВМ»).

От комментариев журналистам россиянка отказалась, передает агентство.

10 марта стало известно, что россиянка, ранее похищенная в районе границы Мьянмы и Таиланда, была освобождена благодаря совместным действиям российских и мьянманских властей. Ее похитили под предлогом якобы высокооплачиваемой работы в Таиланде.

В конце февраля появилась информация, что россиянин заманивал жителей стран СНГ в рабство в кол-центры Мьянмы. Мужчину арестовали в Таиланде, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше