Россиянка, освобожденная из колл-центра мошенников в Мьянме, вылетела в Москву

Россиянка, освобожденная в Мьянме из мошеннического кол-центра, вылетела рейсом «Аэрофлота» по маршруту Бангкок — Москва. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил корреспондент ТАСС из аэропорта Суваннапхум.
Уточняется, что девушку сопровождали российские дипломаты и сотрудники иммиграционной полиции. Самолет вылетел в 10:15 по местному времени (06:15 по московскому времени — прим. «ВМ»).
От комментариев журналистам россиянка отказалась, передает агентство.
10 марта стало известно, что россиянка, ранее похищенная в районе границы Мьянмы и Таиланда, была освобождена благодаря совместным действиям российских и мьянманских властей. Ее похитили под предлогом якобы высокооплачиваемой работы в Таиланде.
В конце февраля появилась информация, что россиянин заманивал жителей стран СНГ в рабство в кол-центры Мьянмы. Мужчину арестовали в Таиланде, ему грозит до пяти лет тюрьмы.