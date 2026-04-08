В Златоусте раскрыли убийство мужчины с огнестрелом

В Златоусте раскрыто резонансное убийство 47-летнего местного жителя, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено в марте в лесном массиве на территории СНТ «Северный», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
Оперативники уголовного розыска во взаимодействии со следователями местного следственного отдела осмотрели место происшествия, опросили знакомых и близких потерпевшего, а также проверили различные версии, включая конфликт на почве личной неприязни или денежных обязательств. В частности, установлено, что погибший состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции за мошенничество.
В ходе мероприятий полицейские получили данные о троих местных жителях в возрасте от 33 до 52 лет, передвигавшихся на белом автомобиле. Была получена информация, что обвиняемые, движимые личными неприязненными отношениями, проследовали за автомобилем жертвы в лесной массив.
«Там один из соучастников распылил газовый баллончик в глаза мужчины и нанес ему несколько ударов. Другой фигурант произвел из револьвера три выстрела в область шеи, груди и кисти потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. После убийства злоумышленники скрылись, одежду уничтожили, а орудие преступления — револьвер — спрятали в стене офиса по месту работы одного из задержанных. В ходе обыска оружие было обнаружено и изъято», — рассказали в ведомстве.
Подозреваемые в возрасте от 33 до 52 лет были задержаны и доставлены в следственные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Все трое арестованы. Расследование продолжается.