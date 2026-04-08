Полиция раскрыла кражу, совершенную в поезде «Санкт-Петербург — Казань»

Пассажир поезда «Санкт-Петербург — Казань» обратился к полицейским с заявлением о пропаже беспроводных наушников. Сотрудники ведомства раскрыли преступление: гаджет присвоил себе житель города Сергач. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как выяснилось, потерпевший забыл наушники в вагоне-ресторане и обнаружил их пропажу только при выходе из поезда в Казани. Полиция выяснила: гаджет нашел пассажир, который вышел на станции Сергач Нижегородской области. Похищенные наушники он подарил своему другу, который ими стал пользоваться.
Отделом дознания Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о краже. Наушники возвращены владельцу.