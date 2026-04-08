Освобождённая из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Россиянка, освобождённая из мошеннического кол-центра в Мьянме, вылетела в Москву. Она отправилась из аэропорта Суваннапхум в Бангкоке.

Женщину сопровождали российские дипломаты и сотрудники иммиграционной полиции. По данным дипмиссии в Мьянме, она находилась в плену около пяти месяцев.

Ранее стало известно, что трое граждан России были похищены и удерживаются в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. Позже из мошеннических колл-центров в Мьянме освободили двух россиянок. Это стало возможно благодаря усилиям дипломатом посольства РФ в Янгоне и поддержке местных правоохранителей. Ожидалось, что 7 апреля их отправят на родину.

