Освобождённая из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Ранее стало известно, что трое граждан России были похищены и удерживаются в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. Позже из мошеннических колл-центров в Мьянме освободили двух россиянок. Это стало возможно благодаря усилиям дипломатом посольства РФ в Янгоне и поддержке местных правоохранителей. Ожидалось, что 7 апреля их отправят на родину.