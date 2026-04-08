20 млн ущерба: на заместителя главы Челябинска возбудили второе дело

В Челябинске возбуждено второе уголовное дело в отношении заместителя главы города Александра Астахова. Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету свыше 20 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, в 2022 году Астахов, занимая должность заместителя главы по городскому хозяйству и возглавляя комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, организовал неэффективное использование бюджетных средств. Средства были направлены на аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, который ранее признали непригодным для проживания и подлежащим расселению.
Следственные органы считают, что такие действия привели к значительному ущербу муниципальному бюджету.
Уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ возбуждено 7 апреля сотрудниками УФСБ и Следственного комитета по Челябинской области.
Астахов был задержан 28 марта. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
По информации гособвинения, в рамках расследования проходят семь человек, включая сотрудников муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», учредителем которого является администрация Челябинска.
