Mash: Дом Невзорова* в Ленинградской области обратили в доход государства

Дом и прилегающая к нему территория журналиста Александра Невзорова* в Ленинградской области стали госимуществом. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.
Там добавили, что недвижимость перешла в собственность государства еще в середине марта. Уточняется, что сейчас загородный участок оценивается в почти 12 миллионов рублей. Там отстроен четырехэтажный особняк площадью 344 квадратных метра и конюшня.
— Росимущество подтвердило передачу жилого дома (…) в собственность государства по решению суда. Из-за запрета на приватизацию, его дальнейшее использование будет определено в государственных интересах, — говорится в публикации.
В марте прошлого года Александра Невзорова*, а также его супругу внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения.
Невзоров*, известный своей русофобией, ранее сравнил граждан России с морскими кольчатыми червями.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением.