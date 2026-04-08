Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Дом Невзорова* в Ленинградской области обратили в доход государства

Дом и прилегающая к нему территория журналиста Александра Невзорова* в Ленинградской области стали госимуществом. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

Там добавили, что недвижимость перешла в собственность государства еще в середине марта. Уточняется, что сейчас загородный участок оценивается в почти 12 миллионов рублей. Там отстроен четырехэтажный особняк площадью 344 квадратных метра и конюшня.

— Росимущество подтвердило передачу жилого дома (…) в собственность государства по решению суда. Из-за запрета на приватизацию, его дальнейшее использование будет определено в государственных интересах, — говорится в публикации.

В марте прошлого года Александра Невзорова*, а также его супругу внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения.

Невзоров*, известный своей русофобией, ранее сравнил граждан России с морскими кольчатыми червями.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением.