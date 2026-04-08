Крупный пожар тушат в посёлке Новонукутский Иркутской области

Горит административное здание.

Источник: МЧС РФ

IrkutskMedia, 8 апреля. Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в посёлке Новонукутский. Днём в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в административном здании на улице Майской.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, пожар локализовали на площади 600 кв. 14 специалистов и пять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.

Напомним, что ранее днём в Иркутске в пожарную охрану поступило сообщение о горении складского здания. В Удинский проезд были направлены 32 сотрудника и восемь единиц техники.