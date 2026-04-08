Жители Татарстана осуждены за телефонный обман волгоградки

Четверо жителей Татарстана признаны судом виновными в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, криминальный «квартет» занимался преступной деятельностью с сентября по декабрь 2024 года. Сообщники звонили гражданам от имени сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти и сообщали заведомо ложную информацию о проведении проверочных мероприятий, по результатам которых выявлены факты финансирования потерпевшими деятельности вооруженных сил за рубежом. В дальнейшем с целью якобы сохранения оставшихся сбережений злоумышленники предлагали перечислить деньги на подконтрольные организованной группе расчетные счета.

Таким способом участники организованной группы похитили более 1,5 млн рублей у 54-летней жительницы Ворошиловского района.

Ворошиловский районный суд приговорил участников преступной группы к наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Причиненный потерпевшей материальный ущерб полностью возмещен.

Приговор в законную силу не вступил.