Нижегородский министр образования отреагировал на трагедию в Пермском крае

В Пермском крае 7 апреля случилось страшная трагедия, которая стала тяжелым ударом для всего образовательного сообщества. Ученик напал на учительницу, которая скончалась от полученных травм, как сообщают СМИ. Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков высказался об этом в соцсетях.
«Уверен, что не было ни одной школы, где бы сегодня учителя не обсуждали произошедшее между собой и не искали бы ответы на очень многие вопросы», — поделился Пучков.
По словам министра, с юридической точки зрения, человек не считается преступником до вступления приговора в законную силу. Однако, в случае такого поступка, оправдания для совершившего его не существует и не может быть.
Также Михаил Пучков заявил, что СМИ опубликовали огромное количество сведений, которые еще предстоит проверить. Министр уверен, что компетентные органы разберутся в произошедшем.
Тем не менее, Михаил Пучков также отметил, что в поведении ребенка, по всей видимости, присутствовали явные тревожные сигналы, например, частые пропуски занятий. Именно поэтому в школах предприняты активные меры по контролю посещаемости и работе с систематическими прогульщиками, чтобы подобные случаи не оставались незамеченными.
Министр также считает, что неадекватное поведение ученика, например крики без видимых причин, не является нормой. Такой ребенок не должен находиться в одном классе с обычными сверстниками, поскольку это мешает развитию как остальных детей, так и самого ребенка.
«Не может учитель работать с таким ученическим коллективом, это неразрешимая ситуация для стандартных педагогических технологий массовой школы. Инклюзия может быть только до определенного уровня особенностей ребёнка. Дальше — это мучение для всех и возможный путь к трагедии», — подытожил Михаил Пучков.
Также министр выразил соболезнования родственникам погибшей.
Напомним, что в Нижегородской области активно занимаются вопросом поведения подростков. Так, методику борьбы с буллингом уже создали в Нижегородской области. Михаил Пучков отметил важность комплексного подхода, подчеркивая, что реакция не должна ограничиваться только усилением физической безопасности, хотя это и необходимо.
Ранее группа молодых людей избила подростка в Нижнем Новгороде.