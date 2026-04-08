В 18 районах Ростовской области будут выжигать сухую траву

В Ростовской области в среду, 8 апреля, запланированы выжигания сухой растительности. Об этом рассказали в региональном МЧС.
По данным ведомства, такие работы пройдут в 18 районах Дона. Всего в этот день сухую растительность уничтожат на 52 участках.
Также в МЧС сообщили о том, что в минувшие сутки, 7 апреля, спасатели боролись с тремя техногенными пожарами. Кроме того, сотрудники экстренной службы выезжали на ликвидацию последствий четырех аварий.
— В минувшие сутки к работе привлекались 28 человек, также были задействованы семь спецмашин, — уточнили в ведомстве.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.