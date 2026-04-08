В Уфе школьник на электросамокате сбил 18-летнюю девушку

По данным ГАИ Уфы, подросток на электросамокате, следуя по тротуару ул. Вологодской со стороны ул. Уссурийской в сторону ул. Орджоникидзе, допустил наезд на девушку, которая шла в попутном направлении.
В происшествии 18-летняя пострадавшая получила травмы, потребовалась госпитализация.
По факту ДТП начато административное расследование.
«Если сервис не проверил возраст при аренде, он нарушает собственные условия, что может повлечь санкции. За поездку несовершеннолетнего или передачу аккаунта ребёнку сервисы могут списать штраф с привязанной к аккаунту банковской карты», — напомнили в ГАИ Уфы.
Ранее в Уфе два школьника на электросамокате угодили под машину.