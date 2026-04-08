«Кидались камнями»: как удалось обнаружить подростков, нападавших на прохожих, рассказали в полиции Алматы

Начальник Департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов рассказал на встрече с общественным советом, как выявили девочек, кидавшихся камнями в жителей города, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Мы постоянно мониторим социальные сети. Когда данный факт был замечен через социальные сети, мы моментально отреагировали. Были установлены эти девочки, а также их матери и родители, которые также были привлечены к административной ответственности. Судом они были выдворены из Республики Казахстан, — сообщил Кабдулдинов.

На вопрос о том, выявляются ли такие случаи только при наличии общественного резонанса, глава полиции ответил, что ведомство реагирует на каждую жалобу общественности вне зависимости от резонанса.